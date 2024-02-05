針對衛福部次長王必勝指稱，台中市驗出台糖豬肉含瘦肉精「西布特羅」的數值0.002ppm非常低，應審慎調查再公布。國民黨立委廖偉翔今天回嗆，根據「動物用藥殘留標準」規定是「不得檢出」，王竟還要求台中市府在15天後再公布，同批商品早被吃下肚了，公布與不公布有何區別？

廖偉翔指出，衛福部稱「定量限界」（LOQ）是0.001ppm，但台中市檢出的是0.002ppm，已超標，更何況「動物用藥殘留標準」規定是「不得檢出」，就是連0.001ppm都不能有。廖偉翔痛批王竟稱檢出數值非常低，甚至要中市府審慎調查，等15天後再公布。他並回嗆，若等15天後才公布，同批商品早就被國人吃下去了，公布與不公布又有何區別？

廖偉翔表示，食品安全只能有最高標準，他提出《學校衛生法》及《食品安全衛生管理法》等修正案，要求學校供餐食材禁止使用含瘦肉精的初級加工品和產製品、加強定期抽查學校餐飲衛生頻率、學校採購契約書範本應載明不得使用瘦肉精，以及食品若含有瘦肉精成分，應完整標示等。

廖偉翔批評，民進黨過去挾人數優勢封殺《校園食安法》，引發無數民團與家長憤怒，為人父母者沒人能忍受讓孩子吃到含瘦肉精製品，如今發生瘦肉精食安問題，修法勢在必行。他並呼籲，民進黨立委高抬貴手，不要再阻擋修法，並歡迎連署修法提案，一起捍衛國人健康。