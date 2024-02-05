台中市政府2日驗出台糖安心豚梅花肉片含有乙型受體素西布特羅（瘦肉精），但衛福部次長王必勝4日表示，檢出數值非常接近測驗極限值，地方政府判讀應該更謹慎。國民黨團今(5日)舉行記者會砲轟中央食安把關有漏洞，還企圖卸責、帶風向。國民黨立委陳菁徽質疑，瘦肉精威脅從來就不只是來自境外，難道連豬都有雙重國籍？肉品來源的台糖要給全民交代，相關部會，食藥署、衛福部、農業部也都要負起相關責任。

「連豬都有雙重國籍？」陳菁徽4日在臉書發文提到，這幾天台中、台南、高雄，相繼從台糖的安心豚豬肉片，檢測出含有瘦肉精「西部特羅」。從反萊豬公投以來，大家對於食安要求與關注都越來越高，不過瘦肉精不是只有「萊克多巴胺」，瘦肉精威脅也從來就不只是來自境外。

陳菁徽表示，感謝全台灣第一線衛生人員守護食安，為人民把關健康不遺餘力。這次肉品來源是台糖，一定要給全民完整交代！相關部會，食藥署、衛福部、農業部，都要負起相關責任，通盤檢討瘦肉精管制與食安問題，不要讓蔡政府食安五環政策變成笑話。

陳菁徽直言，現在適逢過年前夕，國人即將團圓聚餐，政府應盡快找出問題根源並重罰，不然人民會擔心每一餐是否會吃到瘦肉精。