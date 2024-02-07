交通部觀光署今(7日)宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團，引發旅遊業者暴怒。民進黨主席、準總統賴清德表示，台灣方面對大陸釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意。對此，媒體人黃揚明直呼是「明朝的官，宣布清朝的政策」，這是賴清德為了逼大陸與台灣協商的手段，這種對抗式的手法，應該是蔡英文、賴清德共謀，但最生氣應該是台灣的旅行社。

交通部觀光署在今日下午宣布，旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團，6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，消息一出引發旅行業反彈。民進黨發言人轉述黨主席賴清德說法表示，蔡英文總統持續對中國大陸釋出善意，本來是有這樣規劃，但遺憾是，台灣方面釋出善意，並沒有看到中國大陸有同樣對等釋出善意，包括最近中國方面片面改變現狀，調整M503航線。

對此，媒體人黃揚明今傍晚在政論節目《國民大會》表示，看到6月1號之後不能出團，「怎麼是明朝的官宣布清朝的政策？」那時候賴清德已經上任，行政院長可能不是陳建仁，這個政策的玄機就在於，這刀是賴清德砍的，還是蔡英文砍的？

黃揚明斷言，這刀是賴清德砍的，這是影響兩岸互動的國安事件，但蔡、賴現在是「共治」，用這種對抗式的手法操作議題，若蔡英文、賴清德其中一人不同意，都不可能實施，所以是兩個人共謀。

至於賴清德為何要對旅行團赴陸出招，黃揚明分析，賴想的應該是台灣旅客不去大陸，逼大陸來與台灣協商M503 航線等問題。黃提到，當初應對大陸M503航線，台灣曾經祭出兩岸春節包機全部停飛，大陸後來願意讓步，賴清德應該是想如法炮製，接下就等著看，但最生氣的應該不是對岸，而是台灣的旅行社。

2018年1月4日，大陸民航局通知台灣將啟用M503航線北上運行集相關銜接航線，引發我方抗議，當時兩岸民航局本來同意不限制農曆新年加班機總量，但同年1月18日台灣民航局改變態度，宣布不准許中國東方航空及廈門航空加班機申請，影響約5萬人返台過年，引發外界抨擊，時任陸委會副主委邱垂正同年1月20日表示，取消班機僅是暫時措施，是為向中國大陸喊話，爭取協商的「權宜之計」。