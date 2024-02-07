民進黨這次大選年輕選票流失，黨主席賴清德今在中常會提到青年入黨表示，請黨部制定計劃，持續號召青年入黨。他要以民進黨主席的身分，向國人、特別是年輕時代發出邀請，希望各位能夠一起加入民進黨，持續歡迎各個領域的人才，民進黨才能夠保持活力，越來越強大。

賴清德指出，在最近這段時間，他注意到網路上，有許多支持者正在申請加入民進黨，希望能夠以黨員的身分一起讓民進黨更好，也讓台灣更好，這樣支持者當中有不少是20多歲的年輕人，讓他非常振奮，「我要向願意申請入黨，一起用行動帶來改變的朋友們說一聲謝謝」。

賴清德提到，前兩天潘孟安總幹事在高鐵上就碰到一位高中生，表達對民進黨的支持，以及對台灣的關心，還送了兩顆「民主芭樂」給他們吃；關心台灣前途的年輕人不乏其數，一定要把握機會，在台灣國家面臨關鍵的時刻，能夠邀請更多年輕人加入，有機會也能夠為國家承擔。

另外，賴清德說，他要分享一件令人感動的故事，希望大家都能夠深刻感受到，民進黨是台灣的本土政黨，是為廣大台灣社會民眾而存在，很多支持者是不計一切、不計較利害在支持我們。他說，最近網友「溫蒂」在社群媒體Threads上，分享自己阿嬤，在今年的投票日後過世，阿嬤生前願望就是進投票所，為他投下一票。

他說，而溫蒂在整理阿嬤過世之前影片的時候，意外發現，溫蒂的阿嬤在2022年的母親節時，特別許下願望，表示一定要撐到2024年，因為要投給賴清德。不幸的是，她在今年1月13日投票日當天，投下票後突然喘不過氣來，在投票所倒下，經搶救後仍然離開人世。

他說，看到這個新聞當然很感動，而他也知道，其實阿嬤為了是台灣，阿嬤一生積極參與政治運動，包括牽手護台灣、太陽花學運等，都沒有缺席。溫蒂說阿嬤是他的民主前輩，開啟了她對政治的關心。

賴清德說，所以他要讓大家知道，民進黨有辦法執政，都是這些支持者共同為台灣。所以除了要專業問政，深耕基層外，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，這樣才無愧於溫蒂阿嬤等許多人對民進黨無條件的支持，所以一言一行都要能夠對得起默默支援民進黨的台灣人民，這是民進黨的責任。