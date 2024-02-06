家扶基金會「海外菁英培育計畫」協助海外扶助兒少來台接受大學教育，今年寒假13名大學生留台過年，6日舉辦「龍年來相聚，好家再有你」台灣年味體驗活動，副總統賴清德（左）到場與學子一起寫春聯、關心學子求學生活。（陳淑芬攝）

家扶基金會「海外菁英培育計畫」協助海外扶助兒少來台接受大學教育，今年寒假13名大學生留台過年，6日舉辦「龍年來相聚，好家再有你」台灣年味體驗活動，副總統賴清德（後排左）到場關心學子求學生活，學生也分享求學心得及未來規畫。（陳淑芬攝）

副總統賴清德今天到家扶基金會活動表示，台灣關心弱勢兒童，自2018年推動「社會安全網計畫」，兩期經費共470億元，希望照顧弱勢孩子，並避免不幸事件，讓每個孩子都能在台灣快樂長大，他未來將加強與公益團體合作，在既有的「社會安全網」基礎上再深化、串聯成為完整網絡。

家扶基金會「海外菁英培育計畫」協助海外扶助兒少來台接受大學教育，今年寒假來自蒙古、吉爾吉斯及史瓦帝尼的13名大學生留台過年，今天舉辦「龍年來相聚，好家再有你」台灣年味體驗活動，賴清德到場與學子寫春聯、講吉祥話，他現場揮毫寫下「福」字春聯、關心學子求學生活，學生們也分享未來規劃，提前歡度春節。

賴清德說，家扶基金會74年來幫助海內外貧困家庭孩子成長、追逐夢想，扶助超過34國家50萬多人，是政府推動公益重要夥伴，他代表政府歡迎海外來台學子，希望他們感受到台灣社會的溫暖、善良及熱情，並把台灣當成第二個家一般地愛台灣。

賴清德表示，台灣關心弱勢兒童，2018年起推動「社會安全網計畫」，2018至2021年第一期，總經費70億元； 2021至2023年第二期，總經費高達400億，希望照顧弱勢孩子，同時避免不幸事件，讓每個孩子都能在台灣快樂長大，他未來將持續加強與公益團體合作， 在「社會安全網」基礎上，從點線面、體系間持續深化、串聯成完整網絡。

賴清德指出，他競選總統時提出「青年海外百億圓夢基金計畫」，讓孩子走出國門多增廣見聞，也歡迎海外孩子來台，多了解台灣。他說，台灣過去經濟相對不好，受到國際社會很大援助，現在已成為全世界第21大經濟體，除有能力好好照顧國人，也要回饋國際做公益。

他鼓勵家扶海外學子，台灣是充滿溫暖的社會，政府義不容辭協助他們外，社會公益團體及善心人士都非常關心，雖然出身貧困家庭，但並不孤單，若有困難、需要都勇敢提出來，台灣社會永遠會做後盾，協助克服。

家扶基金會執行長周大堯則表示，家扶目前正扶助海外近7萬名弱勢兒少，相信「教育」是翻轉命運及家庭重要關鍵，將持續透過國外兒童認養計畫，讓他們擁有穩定求學環境，未來再透過「海外菁英培育計畫」，來台就學，讓弱勢孩子有改變未來的機會。