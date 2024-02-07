台中市政府2日公布台糖安心豚冷凍梅花豬驗出西布特羅0.002ppm，引發食安疑慮，台中市府與食藥署昨（6）日同步啟動雙軌複驗，食藥署署長吳秀梅今說明複驗結果，檢出瘦肉精西布特羅0.001ppm。國民黨台北市議員游淑慧則針對民進黨近日作為直言，民進黨在意的不是台糖豬有沒有問題，而是要提前打擊未來的競爭對手、台中市長盧秀燕。

台糖瘦肉精疑雲未解，衛福部次長王必勝昨（6）日發文表示，超過60件檢體都未檢出任何瘦肉精，這時是否該趕緊審視實驗室事件的可能性？此外，他說西布特羅是不易取得的化學品，在台灣無論是人藥或動物用藥都沒有使用，若拿來摻入飼料養豬，完全不符成本效益。王必勝更意有所指地說「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者」。

對此，游淑慧今在臉書不滿表示，食安抽檢本來就是地方政府的責任，中央衛福部若都要指手畫腳，以後各地的食安工作就交給衛福部去抽查。游淑慧更透露，過去她曾兩次揭露北農農產品藥檢不實的問題，兩次都是粉飾太平，把驗出農藥的農產品校正回歸、販售市場。

游淑慧強調，有農藥被驗出，可以調整數據成沒有，但沒有的東西，在儀器面前，沒辦法無中生有。

對於民進黨現在群起攻盧秀燕、質疑台糖豬肉事件，游淑慧認為背後目的只有兩個，包括保護民進黨的萊豬政策，讓蔡英文平安下莊以及打擊未來的競爭對手，提前狙擊盧秀燕。游淑慧強調，對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧滿意度又第一。

《TVBS民調中心》昨公布六都直轄市長上任期滿一年的滿意度調查，其中盧秀燕以67％滿意度居冠，且74％台中市民以住在台中市為榮，也是位列六都之首。