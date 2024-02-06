台中市抽驗台糖安心豚冷凍梅花豬驗出瘦肉精西布特羅0.002ppm，台中市受理台糖申請複驗，展開複驗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

針對瘦肉精爭議，今（6日）中央與中市雙軌展開複驗，為求謹慎，中市邀食藥署派員指導，並請專家學者共計11人全程觀看，並全程錄影紀錄，這11人複驗團今晚會不會挑燈夜戰？據透露，眾人已約定今晚會一起離開實驗室，明（7日）再一起上工。

台中市抽驗台糖安心豚冷凍梅花豬驗出瘦肉精西布特羅0.002ppm，台中市受理台糖申請複驗，今早9時啟動複驗，除實驗室2名技術人員外，中央派5人，含2名專家委員，另台糖也派1人參與複驗，中市府則出動食安處長、副處長等，並邀1名專家共同到場，總計有11人全程參與複驗。

由於檢驗相當耗時，據悉截至晚間所有操作過程中央上級單位代表、專家皆認符合中央規範SOP，尚未出現異議。

檢驗過程不對外開放，食安處派員分三班輪值全程錄影紀錄，以昭公信，而外界關心這11人複驗團，如何用餐？會不會挑燈夜戰？據悉午、晚兩餐都是訂便當送入實驗室，今晚因所有檢體都已上機化驗中，眾人約定一起離開實驗室，明天再同一時間一起進入實驗室，繼續等待檢驗結果。