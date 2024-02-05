中市瘦肉精原檢體冰保北送 食藥署複驗拒市府人員在場

台糖「安心豚梅花肉片」被台中市食安處檢出瘦肉精「西布特羅」，中市於2日公告，並轉由中央溯源，4日行政院公布45件抽驗檢體全部零檢出，食藥署也發文要求台中市將剩餘檢體交由中央複驗，今（5日）下午食安處將檢體以「冰保」保冷，由專人搭高鐵親自送達食藥署研檢組進行複驗。

台中市政府2日大動作公布抽驗台糖冷凍「安心豚梅花肉片」檢出全球人畜共同禁藥瘦肉精「西布特羅」，除要求台糖停售並預防性下架，也同步通報中央續追查瘦肉精來源？行政院4日公告抽驗45項相關檢體皆零檢出，食藥署也要求中市提供檢體送交複驗；台中市食安處5日下午也派專人搭高鐵親送至食藥署研檢組，檢體全程以「冰保」低溫保存，並於晚間6時35分抵達。

雖然台中市希望食藥署複驗時，可以有台中市食安處檢驗人員在場一同檢視檢驗過程，據悉，已被食藥署拒絕。

另，台糖已於5日正式行文食安處申請複驗，台中市衛生局長曾梓展希望公開於記者會邀請食藥署派員指導，同時也將請台糖也派員，並請第三公證人員在場以昭公信，食藥署已同意6日派員與專家學者共同參與，預計台中市複驗結果最快7日就會出爐。