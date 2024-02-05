台糖安心豚梅花冷凍肉片遭台中市府驗出疑似0.002ppm瘦肉精風波，令台糖老字號招牌備受挑戰。協助產品加工的信功公司更牽扯至風暴內，對此台糖出面道歉，信功則強調，對方已經有誠意的道歉，「我們不會放在心上」。

台糖董事長楊明州坦言，畜殖事業部同仁在還沒有確認前，第一時間提到可能和分切廠商有關，這部分要向信功公司說聲抱歉。

信功公司協理楊旻叡表示，他們第一時間就發出聲明，強調交叉汙染的狀況不可能發生在廠內，這攸關信譽的事情，他們不是計較、而是必須澄清；顯然一開始發言的人對分切程序及合約內容都不了解，但既然對方有誠意道歉，這件事就不會放在心上。

但他也不諱言，整起事件後配合的廠商多少有些關心，現在就忙著一一跟他們解釋，趁著年節前夕，除了親自拜訪，也帶著檢驗報告當面說明，讓廠商可以安心，相信他們品質絕對沒有問題。

認為整起事件對信功來講就是無妄之災，楊旻叡說，他們就是單純做生意，做好品質把關，提供最好的東西，如今被捲入這場風波，該澄清的、該解釋的，他們全做了，只希望這件事能快點平息。