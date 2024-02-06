針對瘦肉精爭議，立法院副院長江啟臣6日指出，食安零容忍，相關檢驗、檢查，政府要透明，中央及地方應合作解決問題，而不是對抗。（陳淑娥攝）

台中市府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，其中瘦肉精「西布特羅」數值超標，不過農業部檢驗同批樣品卻是零檢出。立法院副院長江啟臣6日指出，食安零容忍，相關檢驗、檢查，政府要透明，中央及地方應合作解決問題，而不是對抗，才能讓民眾安心。

立法院副院長江啟臣今天到東勢出席寒冬送暖活動時表示，食安就是零容忍，應該要用最嚴格的標準讓民眾安心，相關的檢驗、檢查，政府應該要透明，只有透明才能讓民眾安心，否則難昭公信，政府的公信力不是開玩笑的。

江啟臣說，這次台中市政府檢驗出瘦肉精，既使中央檢驗出不一樣的結果，但勢必要查個水落石出，不要變成爭議，應趕快釐清，尤其春節將屆，許多民眾採買年節商品，不只是豬肉，包括其他食品也一樣，相信台中市府第一線稽查人員都相當辛苦，大家應給他們加油打氣。

針對中央與地方檢驗出不一樣的結果，也引發外界議論。江啟臣強調，在這個議題上，相信中央及地方是合作的，而不是對抗的，一起解決這個問題，才能讓民眾感受到政府是在保護他們。