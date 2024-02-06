台中市府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，其中瘦肉精「西布特羅」數值超標，不過農業部檢驗同批樣品卻是零檢出，全案陷入羅生門。對此，綠委鍾佳濱表示，台中市衛生局驗出的瘦肉精「西布特羅」是全球沒有藥廠出貨、在台沒有販售、幾乎未使用的，若最終證實烏龍一場，擔心中小型豬農的損失恐怕求償無門。

鍾佳濱認為，台中市政府衛生局檢驗結果逼近極限值，事後經過不同政府機關重複化驗都沒有使用瘦肉精的情況，案件是否為檢驗儀器誤差有待相關機關檢證，但確實已對小型豬農造成傷害。

他分析，假設若最後證實烏龍一場，台糖的商譽、下架的損失仍可透過司法訴訟求償，但過去中小型豬農承受國際飼料的上漲已凍漲多時，受限於通路多以傳統市場為主，價格缺乏彈性，如今終於盼到春節期間行情最好的時候，卻遭遇打擊。

鍾佳濱擔心，中小型豬農的損失恐怕求償無門，彰化、雲林、屏東等養豬大縣的豬農不僅恐慌，也非常憤怒。

鍾佳濱表示，為確保全民食安與捍衛豬農權益，他希望未來有關機關在食安的把關上應均衡周延，待完整確認再行發佈，保障人民安全，也不要造成豬農血本無歸，他這兩天也會拜訪屏東養豬戶、食安系教授等，盼盡早釐清真相。