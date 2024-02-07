🔴【LIVE直播】瘦肉精複驗結果出爐 台中食安處記者會說明｜2024.02.07｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송

國產「台糖安心豚梅花肉片」被台中市檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，在台糖提出複驗申請後，台中市、食藥署同步針對剩餘檢體進行複驗。食藥署署長吳秀梅今天親自主持記者會，公佈結果，確認檢出西布特羅0.001ppm。她強調，含量非常低，民眾仍可以安心過年，食藥署即日起，將強化抽驗市售豬肉產品，抽驗件數從目前2000件加倍至4000件。

食藥署5日傍晚拿到台中市提供的剩餘檢體之後，24小時趕工檢驗，以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分（MOHWV0041.05）」檢驗21項乙型受體素，今日清晨確認檢出西布特羅0.001ppm。

吳秀梅表示，食藥署共檢測三次，結果分別為0.0013、0.0014、0.0014ppm ，因無法四捨五入，因此公佈檢出為0.001ppm。

由於0.001ppm是質譜儀偵測極限值，食藥署如何評論這個數值？吳秀梅表示，數值非常低，其實很接近檢測極限，但用質譜議分析分子片段，非常有科學依據，雖然濃度很低，但就是確認有檢出。

吳秀梅說，這一次檢驗結果，這個數值非常低，其實接近檢測極限，且其他縣市抽驗的所有樣品中都沒有檢出，目前所檢測所有品項中，除了檢驗中的，其啊他都沒有檢出，就只有這一件，還是需要相關的專家會議來討論各種可能性，只是已經可以排除實驗室的問題。

既然有檢出，那麼來源為何？吳秀梅表示，西布特羅是沒有在台灣被看過的藥品，「為什麼只有這一包有？來源還需要思考所有的可能性」。會在年後召開專家會議釐清。

吳秀梅表示，無論美國、澳洲、加拿大、歐盟西布特羅都沒有被核准動物用藥，因此，也沒有訂出ADI人體每日容許攝取量。但這次含量非常低，民眾過年還是可以安心吃豬肉。食藥署即日起，將強化抽驗市售豬肉產品，抽驗件數從目前2000件加倍至4000件。