台中市政府驗出瘦肉精西布特羅，引發食安危機疑慮。國民黨立委廖偉翔譴責民進黨過去開放萊豬還不夠，甚至挾人數優勢，封殺校園食安法。他提出，《學校衛生法》第23條應加註：學校供餐食材禁止使用含瘦肉精成分的初級加工品和產製品。《食安管理法》第22條及23條之3修正案：加強定期抽查學校餐飲衛生的頻率，以及學校和餐飲業者的採購契約書範本中，應載明不得使用瘦肉精。食品若含瘦肉精也應完整標示。

「保障國人食安，才是首要任務！」廖偉翔今(5日)在臉書發文質疑，王必勝昨天說，台中市政府才驗出0.002ppm的西布特羅（瘦肉精），只有這麼低的檢驗值，應該審慎調查後再公布。但食品安全攸關身體健康，就只能有最高標準！更何況，目前「動物用藥殘留標準」第三條的規定是「不得檢出」，連0.001ppm都不能有！「王必勝竟然還說，0.002ppm的檢驗值非常低，要求中市府審慎調查，請問複驗22次還不夠謹慎嗎？」

廖偉翔提到，民進黨過去開放萊豬還不夠，甚至挾人數優勢，封殺校園食安法；如今又再度發生相關食安問題，「現在我提出相關修正法案，杜絕讓國人吃到瘦肉精的可能性！」他強調，《學校衛生法》第23條應加註：學校供餐食材禁止使用含瘦肉精成分的初級加工品和產製品。

廖偉翔更提出，《食安管理法》第22條及23條之3修正案：加強定期抽查學校餐飲衛生的頻率，以及學校和餐飲業者的採購契約書範本中，應載明不得使用瘦肉精。《食安管理法》第24條及25條修正案：食品若含有瘦肉精成分，應完整標示。「希望綠營能夠為國人健康著想，不要再阻擋修法，高抬貴手讓法案順利通過，當然，我也歡迎大家一起來連署修法提案，共同捍衛國人的健康！」