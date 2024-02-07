台糖爆「西布特羅（Cimbuterol）」瘦肉精爭議，食藥署及台中市府複驗，檢驗結果今（7）日出爐，各檢出0.001ppm及0.002ppm，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，此次檢出的含量非常稀少，民眾很難用肉眼分辨，不慎吃下肚可能出現心跳過快、血管擴張、肌肉顫抖等，也會增加心血管疾病風險，若想排毒可喝大量的開水或吃水果排出。

顏宗海於中天新聞《健康點點名》節目指出，西布特羅是一種乙型受體素，可作為氣喘用藥或牛、豬隻的飼料添加物，但西布特羅未經過任何風險評估，不能使用添加在飼料內或作為醫院用藥，且在台灣是全面禁止使用瘦肉精。

顏宗海表示，民眾若誤食含有西布特羅的肉品，可能會出現心跳過快、血管擴張、肌肉顫抖等，長久下來也會增加心血管疾病風險，尤其是本身就有心血管疾病的患者，包括心臟病、中風、慢性病等，反應會比較激烈。

至於西布特羅藥怎麼從體內排出？顏宗海說，不論是用泡的、煮的都無法溶出，只能靠人體自行代謝排出，建議一天至少喝2000c.c.開水或吃水果，將脂溶性、水溶性毒物排出。