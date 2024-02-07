台糖梅花豬肉片風波，衛福部次長王必勝日曾提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布的動機，今日食藥署公布複驗結果，檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」0.001 ppm，在國外休假的王必勝除透過電話解釋外，稍早也在臉書發文再質疑，源頭到同批肉品抽驗，近300件都沒驗出西布特羅，為何只有台中市政府這包肉有驗出，認為瘦肉精是單一事件。

王必勝今（7）日於個人臉書表示，食藥署複驗的肉品樣本是台中市政府提供，也就是目前全台唯一一包有驗出西布特羅的肉品，而這份檢體先前被台中市府驗了20幾次。

王必勝稍早在臉書針對台糖瘦肉精事件發文。（圖／翻攝自王必勝臉書）

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王必勝表示，目前的結果顯示這包肉跟台中公布的一樣，有微量的西布特羅，其它從源頭到同批肉品抽驗，近300件都沒驗出，所以應該是沒有系統性的問題，是單一事件，應繼續探討原因，「為何只有台中市政府這包肉有驗出？檢體的汙染無法排除。」

王必勝說，他自始自終都強調這件事要審慎處理，台中市政府已處理10幾天，也驗了20幾次，又是極微量的少見物質，質疑為何不能跟食藥署討論共同處理，可避免爭議和騷動，強調民眾食安跟民心安定一樣重要。

文末王必勝透露，此次出國是和家人一起的旅遊，是數個月前就安排好的行程，休假期間親上火線回應「西布特羅」事件，他自嘲自己沒有休假的命。