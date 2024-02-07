台糖安心豚梅花肉片含禁用瘦肉精爭議延燒多日，台中市、衛福部食藥署今公布複驗結果，確定有檢出，新北市議會國民黨團指出，結果戳破了中央再三強調台灣豬沒有西布特羅的謊言，要求中央必須有人負責下台，更怒嗆「王必勝可以不用回國了」。

國民黨團書記長陳偉杰指出，由於台中市長盧秀燕和台中市府團隊的勇敢堅持，不懼中央官員冷言冷語，加上各縣市首長步調一致，才能在第一時間讓民眾遠離瘦肉精威脅，也代表新北市政府第一時間嚴格落實稽查，並採取預防性下架，嚴格把關食安的做法正確，更凸顯地方政府積極守護人民健康，與中央執政只會政治操作掩蓋事實的差別。

副書記長呂家愷表示，「民眾最恐懼的事情終於發生了」，台糖豬有西布特羅瘦肉精已成事實，不是中央一句「只是個案」可以輕輕帶過，如何將含有瘦肉精的豬肉一網打盡是當務之急。

副書記長江怡臻則指出，養豬大縣雲林縣長張麗善擔憂洗產地，也擔心風波影響國產豬信譽，更有專業團體懷疑出現進口豬肉冒用台糖名義販售的問題，雲林縣養豬協會理事長及副理事長均具名向媒體表示，建議政府進入司法調查，檢驗瘦肉精豬肉DNA以確認是不是有貍貓換太子、濫竽充數的進口豬。

由於洗產地涉及刑法，國民黨團呼籲中央不要再拗了，該負起政治責任的就下台，那些發言護航的政治人物也請閉嘴，該進入檢調程序的就加速啟動，亡羊補牢才是讓民眾安心的唯一方法。