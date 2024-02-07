台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，台糖則宣布無論生產批次，全數下架回收「台糖梅花肉片」，衛福部食藥署複驗今公布也檢出0.001ppm。而新北市衛生局也檢驗16件與台糖有關的肉品，預計下午公布結果。
台糖豬肉爆出有瘦肉精後，新北市已清查60家的賣場與超市下架狀況，同時檢驗16件與台糖有關的肉品，衛生局表示，檢驗結果預計今日下午發布。
台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，台糖則宣布無論生產批次，全數下架回收「台糖梅花肉片」，衛福部食藥署複驗今公布也檢出0.001ppm。而新北市衛生局也檢驗16件與台糖有關的肉品，預計下午公布結果。
台糖豬肉爆出有瘦肉精後，新北市已清查60家的賣場與超市下架狀況，同時檢驗16件與台糖有關的肉品，衛生局表示，檢驗結果預計今日下午發布。
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