台中市檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，啟動兩路複驗，分由台中市、衛福部食藥署進行，食藥署今公布結果，檢出西布特羅0.001ppm。對此，行政院指出，此案研判應屬單一個案，而非系統性事件，至於該個案可能發生原因，農業部與衛福部將立即會同專家及各相關單位共同釐清實際原因。

風波源於台中市衛生局2日晚間公布，台糖安心豚梅花肉片驗出國內禁用的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），這也是近10年來首度在市面上檢出瘦肉精，且檢出的是農業部規定禁用動物用藥瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，但後續農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出。

不過，食藥署今日公布的複檢結果，食藥署長吳秀梅表示，食藥署針對台中送來的肉片，檢驗了三次，第一次驗出0.0013ppm、第二次驗出0.0014ppm、第三次驗出0.0014ppm，確認檢出西布特羅（Cimbuterol）0.001 ppm。

行政院發言人林子倫指出，各部會皆積極掌握國產肉品檢驗情事，在同批次、加強抽驗，並且透過各單位及縣市政府所檢驗累計共298件皆無檢出瘦肉精成分。而關於台中市府檢驗單盒肉品檢體出現藥物殘留情況，農業部也已對外說明，研判應屬單一個案而非系統性事件。

至於該單一個案可能發生原因，林子倫表示，農業部與衛福部將立即會同專家及各相關單位共同釐清實際原因，守護國人食品安全。