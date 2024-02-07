台中市政府檢驗台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精，新竹縣等縣市據報啟用稽查並做預防性下架，遭中央評擊出現羅生門，台中市7日複驗證實含有瘦肉精「西布特羅」，新竹縣長楊文科對此表示，中央必須尊重地方政府的權責，不必否定，這次的事件是有點荒唐！

楊文科說，新竹縣第一時間接到台南市下游廠商流向通知，衛生局3日立即展開稽查，確認廠家加上及庫存，均無該批產品，同時稽查縣內4家賣場均無該批追溯號碼商品。

楊文科說，台糖也宣布同批次產品下架外，非同批的「台糖梅花肉片」亦全部回收，衛生局4日採取預防性下架，查核相關販售賣場有11家，共下架114件 ，避免鄉親買到有疑慮的肉品。

由於衛福部等中央部會4日再次送驗台糖肉品，並採集來源畜牧場的豬隻毛髮、血清及飼料檢驗，皆未檢出瘦肉精「西布特羅」，衛福部長次長王必勝因此批台中市政府，並發文說有「5大荒謬」。

衛生局長殷東成表示，台中市食安處邀請台糖、食藥署及第三方公正人士進行複驗，7日檢驗結果出爐，證實複驗結果仍含有禁用西布特羅。

楊文科指出，地方政府查到台糖肉品含有瘦肉精，當然第一時間要告訴鄉親，鄉親的健康絕對比廠商還重要，中央尊重地方也是天經地義的事情，這次的事件是有點荒唐！