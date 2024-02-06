台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，衛福部次長王必勝曾發聲台中市政府公布未跟食藥署討論，5日凌晨再提出5大爭議點，指出檢出數值落差大，與台中市政府槓上。對此國民黨立委徐巧芯6日諷刺，「小孩DNA驗出來是你的孩子，難不成還要跟元配討論嗎？王必勝應該很有經驗啊」。

徐巧芯則說，中央態度莫名，地方政府本就有做相關肉品稽查。食安法規定，地方政府是主管機關之一，有責任要檢驗完要公布。過年前大家希望這是一場誤會，台中市府驗了22次，每次都有驗出。2日公布前，台中市府有通知中央，有驗到瘦肉精，換來的是中央暗示台中不要公布，王必勝說謹慎處理，叫人家不要公布就是壓案，民眾如果買到、吃到，誰要負責？

徐巧芯指出，從食安的角度、公務人員不違法的角度，按照檢驗方法驗，用最好的機器驗，至於找不找得到來源，是中央要去查出來，中央查不到就叫別人不要公布，以後地方政府沒人要幫查食安，查到有問題就要被告，解決發現問題的人，台中市政府是依法行政。

徐巧芯補充，食安法第39條寫得很清楚，業者對於檢驗結果有疑義，是向主管機關即台中市政府申請複驗。台中市府早就留好複驗檢體，不按程序來的是王必勝。她諷王必勝，「小孩DNA驗出來是你的孩子，難不成還要跟元配討論嗎？王必勝應該很有經驗啊」。

徐巧芯認為，中央政府將台中市長盧秀燕當作頭號公敵，無所不用其極，台中市政府也妥協，複檢兩次，一次由中央一次地方驗，但是中央又不讓台中市派員參加，這樣的蓋牌黑箱，就像是高端疫苗一樣。

徐巧芯痛批，如果類似狀況出現在高雄，王必勝會用一樣方法？民眾心裡有把尺，地方依法行政驗出，不能因為中央沒有驗到，就說地方那個是不存在的，中央應找到源頭，抑制類似情況發生。