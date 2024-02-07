交通部觀光署宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。（本報資料照）

交通部觀光署宣布，考量大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。

觀光署表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今年春節後恢復國人赴陸團體旅遊。然因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。

觀光署指出，衡量政府原期待於春節後恢復國人赴陸團體旅遊，然環顧當前情勢，不利於國人赴陸，尚非恢復我方旅行社組團赴陸之時機。惟去年8月24日陸委會會同交通部公布之相關規劃，迄未改變，我方呼籲中國方面能夠改變對我方態度，䆁出善意，儘速開放陸客來台團體旅遊，以落實恢復兩岸團體旅遊交流之政策。

觀光署說，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。