台灣大2024龍年線上祈福點燈平台於今年1月1日上線，在大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮等人氣廟宇加持下，上線至今下單量超過千件，點燈量更較去年成長近50%。其中又以「光明燈」、「安太歲」及「財神燈」最受歡迎；隨著國人對寵物的熱愛，有關毛小孩的「寵物平安燈」在訂單量也有顯著的成長。

另外，因應春節，台灣大也將暫停帳單催繳，讓用戶有更充裕的繳費時間。除了myfone門市外，台灣大亦提供用戶其他多元繳費管道，包括台灣大客服APP、公司官網、手機直撥579，或到超商出示手機上「超商繳款條碼」進行繳款。