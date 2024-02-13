農曆春節期間，台東多良火車站攤商暫回歸營業，但觀光盛況卻大不如前。（蕭嘉蕙攝）

台東多良火車站裁撤後轉型為觀光車站，被譽為「全台最美車站」，吸引鐵道迷朝聖，因應農曆春節旅遊潮，太麻里鄉公所暫緩第2期整修工程，開放攤商營業，但人潮相比往年減少約2成，另富山漁業資源保育區、池上伯朗大道也不見人滿為患。

台東池上伯朗大道初三起湧現走春人潮。（蕭嘉蕙攝）

台東富山漁業資源保育區春節期間停車場未滿。（蕭嘉蕙攝）

南迴鐵路「多良火車站」依山傍海，搭配高架設計，從月台即可鳥瞰太平洋海景，火車行經此處猶如漂浮海面，據太麻里鄉公所統計，每年平均吸引逾20萬人次造訪。

為優化車站園區環境，提升旅遊品質，太麻里鄉公所自去年2月起封園整修，考量攤商生計，去年暑假及今年農曆春節期間「限定開放」，但觀光盛況卻大不如前。

陳姓攤商表示，往年春節期間遊客紛湧，排隊人龍可從攤販區入口處，一路綿延至底，今年明顯有落差，減少近3成。

「人潮少太多了！」，多良火車站售票員坦言，雖然仍可見遊客絡繹不絕，但不同往日而語，從販售的門票張數就可得知，減少至少2成。

無獨有偶，位於東海岸的觀光景點「富山漁業資源保育區」，擁有豐富潮間帶及珊瑚礁生態，適合親子同遊，每逢春節假期勢必車多壅塞，停車一位難求，然而今年不僅車流順暢，且停車位未滿；另外，池上鄉伯朗大道則陸續湧現走春人潮。

富山漁業資源保育區售票員指出，台東區漁會基於維護海洋生態永續，2020年起公告禁止餵魚及踩踏潮間帶，遊客量逐漸下滑，今年可說是冷冷清清。