農曆春節期間，以動物性情聯想的信仰文化諸多，如俗諺「狗來富，貓來福」，台東縣東河鄉羊橋社區顛覆傳統，喜迎野生寄居蟹夜訪，成群結隊現身民宅水溝，屋主見狀樂喊牠們為「來福」。經專家判斷為短腕陸寄居蟹，推測出沒原因為避寒覓食。

陸生寄居蟹夜訪民宅拜年 女屋主樂「來福」大餐招待(讀者提供)

大年初一晚間，身揹非洲蝸牛殼的寄居蟹成群結隊，沿著乾涸的水溝一路夜訪民宅，行進間螯足與地面磨擦發出聲響，屋主持手電筒外出查看，眼見此景驚喜不已，直說「好可愛」。

賴姓女屋主表示，寄居蟹來訪象徵福氣，過去也曾見牠們現身住家，偷吃狗飼料，沒想到大年初一牠們又來拜年，也因此決定招待牠們吃一頓大餐，在水溝撒下飼料餵食。

短腕陸寄居蟹大年初一夜訪民宅，屋主招待飼料大餐享用。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

義守大學生態學教授趙仁方指出，該寄居蟹品種為短腕陸寄居蟹，主要分布於台灣南部及東部地區，屬於常見的大型陸生寄居蟹，體型僅次於椰子蟹，喜愛溫暖的海岸林環境，以微生物、落葉果實為食。

趙仁方表示，春節期間天寒低溫，人類的住家環境溫暖，吸引短腕陸寄居蟹前來避寒，加上食物來源較野外豐富，也成為寄居蟹出沒的原因之一。

另一方面，專家也憂心短腕陸寄居蟹生存危機，不僅棲地逐漸縮小，適合寄居的貝殼也愈來愈少，寄居蟹保育有待關注。