搖滾天王伍佰出道30多年，以飄逸長髮、超MAN男人味形象深植人心，過去被問到有沒有可能剪短髮，也自信表示自己留長髮好看，讓不少人好奇伍佰沒了長髮長怎樣；今（10）日大年初一伍佰在臉書分享拜年自拍照，沒想到他紮起長髮的模樣差點帥到認不出來，驚豔眾人。

伍佰在臉書上更新貼文，向粉絲們拜年，「正月初一，吉祥如意」，附上一張很有氣勢的私服自拍照，照片上寫著「HAPPY CHINESE NEW YEAR」和「龍行天下」；伍佰由下往上拍的角度，眼神流露出「大哥」的感覺，加上一些鬍渣，相當有男人味。

令網友最驚訝的是，伍佰貌似將招牌長髮紮在後面，正面看起來像是剪了短髮，與在舞台上的形象大不同，帥到讓人差點認不出來是搖滾天王伍佰，「太帥了吧！伍佰老師可以考慮剪頭髮」、「新年快樂，伍佰這樣有帥喔」、「真的從來沒看過伍佰短頭髮，不過，天王怎樣都帥」。

其實伍佰幾年前曾被問到，將來是否有可能剪短頭髮，他當時相當有自信地說，「留長頭髮好看的人不多，我就是其中一個」，足見他很難捨棄始終如一的長髮造型。