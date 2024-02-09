高雄近日掀起「黃色小鴨」旋風，每日吸引上萬遊客到訪，並推出光雕秀照亮愛河灣，不過今天晚上別白跑了，高雄市長陳其邁表示，今天黃色小鴨公休一天去吃年夜飯，並預告年假期間會推出春節限定燈光秀，同時向市民拜年「祝市民朋友新年快樂、生意興隆、龍年行大運」。

高雄所推出「冬日遊樂園」燈節活動，自推出以來每天都吸引大量人潮到訪，其中黃色小鴨是其中重點，愛河灣周邊無論老少，都穿戴黃色小鴨飾品與超萌小鴨合照，除白天能到場與小鴨悠遊，晚上更是推出燈光展演，讓愛河灣呈現與平常不同面貌。

不過除夕當天，高雄市長陳其邁今天出席拜年行程時表示，黃色小鴨今天公休一天，指出黃色小鴨工作同仁不是鐵打的身體，過年除讓同仁休息一下，大家在家裡守歲，也讓小鴨公休一天去吃年夜飯。

陳其邁同時預告「活動沒有彩蛋，大家一定不習慣」，將於大年初一到初四，推出新春特別版「金呱閃閃」燈光展演，大紅大黃燈光，為新的一年帶來喜氣洋洋，明天開始至25日晚間6點到10點，每30分鐘一場燈光秀。

陳其邁提醒民眾不要錯過黃色小鴨，建議搭輕軌至真愛碼頭站、旅運中心站、駁二大義站欣賞「冬日遊樂園」活動，並向市民朋友拜年，「祝市民朋友新年快樂、生意興隆、龍年行大運」。