台中市共有19家急救責任醫院於2月10至12日（大年初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

春節前後恐迎來新冠、流感呼吸道疫情雙高峰，台中市配合疾管署政策，共有19家急救責任醫院於2月10至12日（大年初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診。另，大雅區長榮診所公告2月9日（除夕）至17日（初八）照常門診，方便病號就醫。

長達7天春節年假即將到來，包括醫學中心、區域醫院以及基層診所都調整或暫停門診，位於台中大雅區長榮診所，台中市大雅區長榮診所除夕看診延長到晚上12點，為民眾健康守歲邁入第19年。

長榮診所院長鄭國揚表示，今年春節假期長達7天，他除了除夕延長看診時間到凌晨、大年初一上午休診，大年初二起將持續不休診看到大年初八（2月17日），希望提供民眾春節期間看診，甚至春節期間感染新冠肺炎視訊問診的另一個選擇。

台中市衛生局指出，台中市共有19家急救責任醫院開設春節呼吸道特別門診，可開立公費口服流感及新冠抗病毒藥劑，避免急診壅塞。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市醫療量能、流感及新冠公費口服抗病毒藥劑、防疫物資充足，台中市共19家急救責任醫院開設春節呼吸道特別門診，這19家醫院公布在台中市衛生局網，詳細開診時間及相關資訊以各醫院網站公告為準。