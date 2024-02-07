台中市1名3歲女童因高燒40多度由家人送至童綜合醫院就醫，經童綜合醫院急診兒科主任醫師林彥辰診視，檢驗後確認罹患A型流感；問診後發現其父母與6歲哥哥皆罹患A型流感，相互感染。

主任醫師林彥辰表示，女童父母與哥哥先後出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀時，到住家附近醫療院所看診，但未能進一步篩檢而提早使用抗流感病毒藥物，造成4人相互感染罹患A型流感，還好3歲女童能即早治療投藥，避免重症的發生。

林彥辰說，自去年疫情趨緩解封後，流感、類流感、腺病毒等呼吸道感染疾病持續發生，突破以往好發期12月到3月，一直沒有脫離流行期。尤其近期寒流一波波，尤其春節年假，家人親友間的群聚恐相互交叉感染，更需要提高防疫意識。

林彥辰主任指出，除流感或類流感疫情持續攀升外，近期兒童也常好發腺病毒、新冠肺炎，還有多重感染情況，及全球麻疹疫情升溫。若身體出現任何不適，應先待在家中休養，儘量避免外出相互感染。

流感有其抗病毒藥物可使用，因此當自己或家人出現身體不適，應立即就醫讓醫師診斷，及早對症下藥，若確認罹患流感或疑似流感時服用抗病毒藥物，可減輕症狀、縮短病程、減少併發症的出現。

林彥辰呼籲，春節假期到來，無論是親友團聚、國內外旅遊等，都是受病毒感染的高風險時間，因此建議施打流感疫苗、XBB疫苗、MMR疫苗等來做好預防，到人多處仍盡可能配戴口罩，保護自己也保護家人。