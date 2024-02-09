新旺集瓷2024龍年限定「好醞龍來｜桂花梅酒 冷變對杯禮盒」推出新春限時優惠，送禮自用2相宜。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

為迎接農曆新年的到來，新北市20家的觀光工廠及產業文化館，在今年春節期間有些店家維持營運不打烊，同時也推出新春優惠，還有不少觀光工廠及產業文化館在初一至初五期間祭出商品折扣、滿額贈禮等各項超值好康優惠，與民眾一起歡度春節假期。

新北觀光工廠及產業文化館在今年春節期間推出新春優惠，包含手信坊創意和菓子文化館祭出「開運紅包搶搶滾」，消費滿600元即可獲得抽獎開運紅包；許新旺陶瓷紀念博物館祭出2024龍年限定冷變對杯禮盒「好醞龍來」，新春限時優惠88折；全台第一座以爆米花為主題的卡滋爆米花觀光工廠樂園，推出桶裝爆米花買五送一的優惠活動；維格餅家鳳梨酥夢工場，報名DIY即贈送可愛公仔手機擦拭布外，更有消費滿1500元贈限定紀念提袋的活動。

經發局長何怡明表示，新北市觀光工廠及產業文化館主題涵蓋食品、文創、生活用品、工藝美學等多元領域，市府長期整合跨局處資源，幫助傳統工廠轉型為具有觀光價值的場域，並提供聯合行銷提升企業品牌文化，從場館的外觀設計、室內空間展示與陳列，到產品故事的闡述及企業獨有的文化特色等，展現各自獨特的文化和創意，讓來訪的遊客感受到每一家觀光工廠的匠心獨具。

觀光工廠不僅提供寓教於樂的遊玩體驗，更兼顧知識教育和休閒娛樂，使遊客能夠深度體驗台灣獨有的文化和產業發展故事。為了方便民眾查蒐集春節出遊好去處，經發局網羅新北市觀光工廠及產業文化館營業時間及各項好康優惠，相關資訊可上新北市經濟發展局官網(https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／)或來趣新北金發局臉書(https：／／www.facebook.com／economic.gov)查詢。