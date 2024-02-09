今（9）日是除夕夜，受強烈大陸冷氣團影響仍濕冷，北部今晨最低溫是桃園楊梅區9.8度，明起西半部轉為晴朗、乾冷，花東的降雨也會逐漸減少，初二起逐日回暖，一直到初六各地都是晴朗穩地的天氣，白天陽光露臉，但要注意日夜溫差大。

吳德榮今於《三立準氣象 老大洩天機》指出，截至今晨5時13分各地平地最低氣溫約在10～13度，北桃園楊梅區是9.8度、中部台中清水區是10.5度、台南白河區12.5度、東部宜蘭礁溪鄉12.7度。

吳德榮根據歐洲模擬顯示說，今（9）日白天鋒面雨帶結構漸減弱，各地仍有局部短暫雨，雨勢漸小；晚起西半部有局部短暫雨，今受強烈大陸冷氣團籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖。今晚、明晨北部沿海及部平地最低氣溫在9度左右，今各地區氣溫為北部9～15度、中部11～18度、南部12～23度、東部12～23度。

吳德榮表示，模式模擬顯示，初一（10日）雨帶已通過，但仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗、乾冷；花東零星降雨也逐漸停歇；初二至初六（11～15日）受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣，冷空氣逐日減弱，白天有陽光將逐日回暖，但入夜強輻射冷氣溫降，日夜溫差大。尤其年初二清晨，部分平地的最低氣溫將降至8度以下，年初三、初四（12日、13日）的清晨則仍在10度左右，時間都很短，天亮迅速回升。