過年年菜不少人都買現成的回去加熱，省時又方便，一名人妻預定好有名的餐廳年菜，結果婆婆要求人妻是長媳要自己煮，連食材也必須跟固定攤位買，因為不敢得罪婆婆，只好以7折賣掉年菜，同事日前得知後，就算家裡有年菜，還是暖心用原價買下，笑說「準備除夕吃到初七吧！」

原PO近日在臉書「爆廢1公社」發文，人妻同事預定一組知名餐廳年菜準備除夕夜吃，結果她婆婆說不能買這種的，要人妻同事自己煮，還要去婆婆指定的攤位買材料，人妻同事不敢忤逆婆婆，於是7折售出年菜，原PO聽聞後，想起對方工作上很照顧他，於是問爸爸家中有準備年菜嗎？想買下來。

原PO表示，爸爸說已經買了佛跳牆、烤豬腳、燉雞、蝦子、櫻花蝦油飯等，但還是很海派地同意原PO把年菜買下，還說「照全額買，不要讓她虧錢。」讓原PO很感謝爸爸，同時感嘆「原來還是有些家庭保有這樣的規矩，年菜一定要長媳煮。今年我家有2組年菜，準備除夕吃到初七吧！」

對此，網友紛紛留言：「同事好辛苦，有個騎重機的婆婆」、「不敢得罪，通常都是老公的問題」、「長媳不煮，他們就不吃飯餓肚子？」、「慈禧太后...不敢得罪」，也有人羨慕原PO「喜歡你們家的氛圍」、「這位老爸是性情中人」。