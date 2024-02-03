下周就是農曆春節，一名女網友分享，老公平常都會金援婆家，最近婆婆在準備過年需要的東西，總共花了26000元，通通要老公付錢，讓她覺得很有壓力，也很好奇辦年貨需要花那麼多錢嗎？引起網友討論，不少過來人表示，26000元算很便宜了。

一名女網友昨在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，她與老公結婚不久，婚前就知道老公需要幫忙負擔婆家的經濟，起初她沒有很在意，直到最近準備過年的東西，像年貨、年菜與拜拜所需的用品，總支出竟高達26000元，讓她非常驚訝，也對此感到很有壓力，甚至還失眠了。

女網友表示，老公月薪5萬，她則是3萬，平時經濟還算寬裕，所以老公偶爾需要照顧家裡，她個人認為蠻合理的，但最近她懷孕了，忍不住開始思考，生孩子以後，事事都要用錢，是不是應該把錢省起來，以後用在孩子身上。

女網友指出，她不太確定過年的花費要多少，但詢問認識的人都說一般約1萬就綽綽有餘，且據她所知，婆家信奉佛教，過年都會叫全素的年菜外帶，總共也才5000元左右，因此很好奇剩下的21000元花在哪了？請老公向婆家要求花費的細項，卻遲遲得不到回應，讓她懷疑自己是不是做錯了？

貼文引起網友討論，「看來妳在原生家庭應該是公主，過年採買年貨，還要買全家5-6天要吃的菜，我一家五口3萬根本不夠」、「每個人生活環境不同，26000元我覺得挺省的，問細項毫無意義」、「如果是26000要用在全部的地方，的確是算蠻少的」。