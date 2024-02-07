台視八點檔大戲《追分成功》在新的一年推出應景劇情，劇中主要演員方馨、柯叔元、米可白、蕭景鴻、潘逸安、茵芙、何宜珊、林玉書及呂世偉齊聚圍爐吃團圓飯，大家同心協力準備年菜，氣氛歡樂。桌上擺滿豐富佳餚，大家穿著喜氣、頭戴過年飾品，讓攝影棚饒富年味。

雖然棚內戲每場動輒4、5頁，柯叔元表示很喜歡這樣的氛圍：「很開心，真的就是在過年，比我們之前拍得輕鬆多了，台詞多但大家是分著講」。桌上佳餚不斷飄香，演員們也藉機大快朵頤一番，方馨也忍不住吃了好幾口。不過柯叔元面對滿桌年菜卻不為所動，他透露自己最近正在進行身材管理，利用斷食保持身材，打趣表示：「我今天不吃了，就夾菜給秀敏(方馨)吃。」米可白開心夾菜之餘，還自曝喝醉就會坐地板都不動，整個人會像雕像一樣。

柯叔元（左）正在進行斷食，一直夾菜給方馨。（台視提供）

《追》劇中的女生宿舍方馨、米可白、茵芙、何宜珊等人越拍越有默契，而且邊拍戲還有好事發生，像是戲外何宜珊就被求婚成功，米可白笑著表示：「生活化的劇情自己也很喜歡，真的都是女生之間會發生的事情，也希望可以沾一點宜珊的福氣，我們都可以甜蜜蜜。」茵芙也開心的說：「很多觀眾覺得我們的戲很可愛，不斷敲碗要看更多。」新的一年，她認為平安、健康是最重要的事。何宜珊新年願望非常實際，她大笑表示：「希望新的一年，怎麼吃都不會變胖！」

茵芙（左起）和何宜珊、米可白在棚內挑戰拼圖小遊戲。（台視提供）

大夥在拍戲之餘還玩起了拼圖挑戰。米可白一開始安靜拼圖，進行到一半茵芙及何宜珊便出手「干擾」，開始以快問快答的方式，企圖拖慢時間，米可白一邊回答一邊拼圖，最後仍獲得不錯成績，她得意的表示：「平常都是靠打麻將訓練我的專注力。」不過當她得知蔡祥比她還快時，無辜的說：「可是她沒有被干擾吧？」台視八點檔大戲《追分成功》，網羅多位實力派演員同台飆演技、精彩好戲每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。

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