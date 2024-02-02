《追分成功》主要演員亮曦、蕭景鴻、柯叔元、蔣三省、方馨、米可白、林玉書在紅白表演博得滿堂彩。台視提供

《追分成功》劇組成員亮曦、蕭景鴻、柯叔元、蔣三省、方馨、米可白、林玉書登《紅白》表演。（台視提供）

柯叔元、方馨最近劇中展開同居關係。（台視提供）

台視8點檔《追分成功》主演方馨、柯叔元、米可白、蕭景鴻（阿弟）、林玉書及亮曦和音樂人蔣三省，攜手於《2024超級巨星紅白藝能大賞》獻唱主題曲〈從心出發〉、方馨和蔣三省共演〈按怎〉。蕭景鴻當晚先是和Energy合體演出，接著又跟劇組演員一起上台表演，2度出現在舞台上，讓柯叔元笑稱是「一個晚上好幾次」。

蕭景鴻回到後台不諱言：「放鬆下來又要上台，腎上腺素爆發完，現在全身有點軟掉。」最近他在劇中苦追米可白不成，《紅白》以偶像身分回歸，舞台上載歌載舞，帥氣模樣讓所有演員都讚嘆，米可白打趣表示：「你如果用台上的表演來追我，馬上就會說好了。」柯叔元笑著表示要學幾招：「我可以跳給馨姊看。」

錄影當天大夥在後台熱鬧玩遊戲，蕭景鴻接受輸家「可愛三連拍」懲罰，遭到米可白挖苦：「都40幾了還這麼厲害，我看了都要長針眼了。」她當天身穿一襲紅色爆乳裝，好身材全都露，蕭景鴻聽了反虧：「我才要長針眼吧！妳老是帶長輩出來！」

最近劇中方馨和柯叔元感情甜蜜，兩人即將從鄰居進階到同居關係，方馨為了迎接另一半的入住，訂了一堆生活公約，讓男方覺得有點難以招架，不過她笑著表示：「私下除了上廁所還是會滑手機之外，其他公約都很合理，所以秀敏也不是太難搞的。她心裡就是很希望可以跟守善住在一起。」眼看兩人關係升溫，即將籌備婚禮，米可白機靈地趁機拉生意：「要訂餅可以找我們家，一定會打折！」 逗得每個人哈哈大笑。

林玉書透露自己和亮曦最近拍攝遇到很大的難關，她笑說：「因為亮曦不會打籃球、我不會跳舞，偏偏都要做，所以很努力演繹籃球高手和舞蹈老師，有沒有成功不曉得，但已經盡力了。」亮曦則笑說：「希望我們看起來像是很會的樣子。」