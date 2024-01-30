伊林藝人齊聚一堂棚拍賀卡，開心迎接龍年好運到。（伊林娛樂提供）

伊林藝人齊聚一堂棚拍賀卡，開心迎接龍年好運到。（伊林娛樂提供）

迎接龍年到來，伊林娛樂藝人蔡淑臻、温昇豪、李杏、張雁名、孫綻、王品澔及亮曦，進棚拍攝新年賀卡照，難得共聚一堂，現場氣氛超High，大家穿著正式禮服，拍攝時尚爆棚的團體合照時，現場一字排開如同韓劇《上流社會》和《財閥家的小兒子》劇照海報，看似各懷鬼胎暗潮洶湧，上演奪權爭產戲碼，接著拍攝歡樂團圓照時，現場馬上變成一家親賀歲片氛圍，私下笑鬧輕鬆扮鬼臉，玩得不亦樂乎。

伊林一哥温昇豪新的一年仍工作滿檔，同步執行拍攝兩部電影及一部影集，《整外春秋》因劇本需大幅調整，團隊之前先暫停，重新調整後將持續進行；棚拍賀卡當天，温昇豪以全新造型亮相，他表示，過去10幾年來一直瘋狂忙於工作，很少停下來傾聽自己的內心，46歲的他正處三明治人生，演出《開創者》後，更對生老病死有更深的體悟，新造型算是提醒自己應試著改變，慢慢學著與壓力共存，新的一年，他希望多關照自己與自我對話，保留一點時間空間給自己。

去年以《村裡來了個暴走女外科》獲得金鐘獎戲劇節目最佳女主角的蔡淑臻，新年新希望是第2季能順利開拍，「我是一個很難討好的觀眾，相信很多人也是如此，希望第2季能讓大家有驚喜，而不是預料中的劇情。」蔡淑臻新的一年也接受新挑戰，3月底將出席「高雄櫻花季」與樂團「怕胖團」合作演唱，粉絲相當期待，她坦言壓力超大。

李杏參與演出的大愛醫療劇《打怪任務》現正播出中，她之前曾以《茶金》奪得金鐘獎女配角獎，另《你的婚姻不是你的婚姻-尾號1314》榮獲加拿大Silver Wave影展最佳長片獎，李杏開心說，「有作品去國外參加影展被肯定，不論大小，真的很開心耶。」她表示，新的一年希望再拿一次獎，「就當做給自己定一個目標，我先許個願，不一定是三金。」農曆年後，李杏已計畫與好友去韓國旅遊，「我人生第一次去韓國！我是歐美派的，連日本都很少去，大家不是瘋狂去日本嗎？我只去過2次，是不是很難相信？哈哈。」

張雁名去年買房子又生兒子，身為人夫人父，不捨老婆懷胎十月的辛苦，兒子地瓜球出生後，他即全心照顧妻小，他說，「地瓜球生日跟梁朝偉同一天，個性溫和，兩個月就能一覺到天亮，是我的天使兒子。」愛兒寵妻的他，平時除餵奶換尿布，洗衣打掃家務全都自己來，是標準的新好男人，新的一年，他期待能有好的劇本角色演出。

孫綻在8點檔《追分成功》、《少女八家將》、《鹽水大飯店》、《華麗計程車行》及《打怪任務》等都有參與演出，演出角色多元，除之前以《無主之子》外籍移工角色入圍金鐘男配角獎，後續演出同志設計師、煙毒犯、性騷擾的律師、背骨仔保全、偷拿會錢跑路的計程車司機及《追分成功》中的小角頭，從角色中累積能量，演技愈受肯定，「我覺得我就是一個演員，給我什麼角色，我就會用生命變成那個模樣。」他希望新的一年有機會演出武打動作片。

人氣偶像藝人王品澔橫跨時尚演藝圈多領域，去年挑戰推出個人單曲〈聽著Keshi想著你〉，另受邀演唱南投燈會主題曲，王品澔說，新的一年他希望挑戰跳舞，上一次在舞台上跳舞是4年前他參加璀璨之星總決賽時和其他男模一起跳出場舞，他希望將來有機會在舞台上唱跳表演。自大學就獨自北上打拚的王品澔，在台北一個人獨居2年，最近弟弟搬來台北與他同住，「父母很擔心我們會吵架，哈哈，不過小時候的確會吵架，現在長大了，都互相禮讓。」

新生代藝人亮曦前年參加璀璨之星脫穎而出，憑藉優秀的口才及臨場反應，隔年就擔任璀璨之星主持人，近日也參與《追分成功》戲劇演出。