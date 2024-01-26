宋品葳在台視最新8點檔《追分成功》飾演工程師「麗娟」，愛上孫綻飾演的「金鋒」，藉酒醉壯膽告白，孫綻心裡另有所屬，面對突如其來的告白，又困擾又害怕。

孫綻被突如其來告白不知所措。（台視提供）

孫綻角色是更生人，見過江湖上的大風大浪，突然被女孩子告白，心中其實嚇了一大跳，他笑說：「過程拍起來感覺很可愛，滿期待這場戲。」而在現實生活中，他表示求學過程當然也有遇過女生示愛，若是遇到喜歡的對象，一定也會主動出擊，他解釋：「因為人生只有一次，應該要勇敢，就算失敗、就算被拒絕，我都不後悔，反正有試有機會。」孫綻笑說因為抱著這樣的想法，人生多半都在告白。他表示：「有喜歡的人或有人喜歡，都是一件很幸福的事。」

宋品葳飾演工程師，個性善良又聰明。（台視提供

宋品葳喝了酒後講話開始大舌頭，勇氣也隨之倍增，毫無掩飾的表達自己對孫綻的欣賞之情，逗趣中帶著萌感。還寫了10樣想跟對方一起做的事情，一股腦地說完之後隨即暈昏在桌上。宋品葳笑說：「印象中只有國小6年級跟學長告白，長大後就沒有了，喜歡也不會說。」

她自爆喝了酒，對發生的事大部分沒什麼記憶，笑說：「最糗的可能是睡相太醜，被朋友拍起來的醜照，這算是可怕的回憶吧！」宋品葳透露演出「麗娟」這個角色很開心，覺得麗娟善良又聰明，自認角色個性和自己有許多相似之處，但兩人最大的不同就是，自己不若角色這麼溫柔，同時又比麗娟又多了一份外向。《追分成功》周一至周五晚間八點於台視播出。

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