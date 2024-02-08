強烈大陸冷氣團影響，氣象署發布台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、金門縣、連江縣7縣市低溫特報，今天到明天除夕晚上，新竹以北及金門局部地區持續10度以下，連江縣局部地區有持續6度的機率。

北北基7縣市低溫特報。(翻攝自氣象署)

氣象署表示，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號非常寒冷，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，也是橙色燈號，請注意防範。

氣象署表示，今天（8日）冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷，各地有短暫雨，晚起預計有另一波華南水氣移入，其中中部以北須留意有較大雨勢發生的機率，而基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生機率。

氣溫方面，今天北台灣夜晚清晨低溫11〜12度，其他地區約13〜15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅14〜16度，其他地區高溫17〜22度，金門有持續12度以下、連江縣有持續6度以下低溫的機率。強烈大陸冷氣團將影響到初三（12日），初四（13日）白天減弱，氣溫回升。