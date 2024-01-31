今年過年又濕又冷！天氣風險分析師李至晟指出，下周一有鋒面通過，台灣由北到南開始下雨，且氣溫一天天往下掉，預估最冷時間點在小年夜到初一（8至10日），冷空氣強度恐達冷氣團或強烈冷氣團等級，加上華南雲雨區也可能在小年夜前後報到，將是一段濕冷天氣。

李至晟在臉書表示，下周受到鋒面、東北季風影響，天氣變化較大。首先是下周一（5日）鋒面通過，台灣會由北到南轉為短暫雨的天氣，隨後東北季風會漸進式地增強，氣溫一天天往下掉，目前預測氣溫最低點可能落在小年夜到初一（8至10日），有很大的機率會達到冷氣團或強烈冷氣團等級。

李至晟說，華南雲雨區也可能在小年夜前後報到，目前預測年前恐會經歷一段濕冷的天氣，後期冷空氣跟水氣都有減弱及減少趨勢，不過因時間還久，詳細的情況還是要等到下周才會比較明朗。

至於近日天氣，李至晟說，今天白天普遍都是能看到陽光的好天氣，高溫進一步回升，北部、東北部23至25度，中南部跟花東25至29度，日夜溫差比較大。本周預報變動不大，比較明顯的變化是在周五（2日），北部受東北季風增強影響，短暫降溫、降雨，但周末又會回到穩定溫暖的天氣。