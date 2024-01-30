吃薑母鴨害痔瘡爆了！一名女網友日前陪客戶吃薑母鴨，邊吃邊談公事，但回家上廁所卻崩潰，痔瘡竟然爆掉狂噴血，好奇能不能申請工傷。對此，網友都直呼「長痔瘡不能進補啊」、「申請工傷應該全公司都知道妳有痔瘡」。

原PO在Dcard表示，日前天冷，客戶臨時起意說想吃薑母鴨談公事，她答應了，吃的時候也很愉快，但過不到半天，回家大便發現不對勁，之前好不容易壓下來的痔瘡竟然爆炸，還大噴血，嚇得她猝不及防，但她靈光一閃，好奇如果是因為陪客戶吃薑母鴨，導致痔瘡爆掉，是不是能算工傷？想去找人資朋友商量看看。

貼文PO出後，一票網友熱烈討論，「吃到痔瘡爆掉…敢申請工傷喔？這樣全公司不是都知道了嗎？」、「感覺超痛欸」、「如果很嚴重的話，可以去做手術根治，但是恢復期超痛」、「天啊，妳竟然不知道有痔瘡不能吃太補嗎」、「天冷真的會很想吃一些可以暖身子的食物，是我也沒辦法抗拒客戶的邀約，但薑母鴨、麻油雞請忍住別吃」。

大腸直腸外科醫師陳威佑曾在臉書表示，寒流來進補會讓痔瘡更嚴重，因為痔瘡是肛門周圍的靜脈曲張，薑母鴨、麻油雞屬於燥熱食物，會使身體血液循環變快，提高痔瘡發作機率，當痔瘡破掉，補品中的活血成分還會讓體內抗凝血功能增強，導致大出血，提醒痔瘡患者別過量進補，並減少肉量、多吃蔬菜、菇類。