知名的鍾姓美女名醫，2018年為江姓女子進行割除痔瘡手術，但婦人麻醉後猝死，江的家屬提告求償，台北地方法院認定鍾女未替江女進行心電圖、抽血等檢查，以作為手術及麻醉前評估，判決她須賠償259萬多元。可上訴。

死者江姓女子的家屬提告指控，羅女對外宣稱其痔瘡手術傷口小、恢復快具採用安全舒適的舒眠醉，江女在2017年12月21日至羅女的門診諮詢，鍾女在門診時強調手術當天即可出院，且用舒眠麻醉風險低，術後並會以重建手術恢復生活方便性。

江女因此決定在2018年1月15日前往診所進行痔瘡手術，江香蘭被施打麻醉藥物Propofol完約1分鐘，江女突然心跳停止，通知救護人員到場送往醫院急救，到院前已無呼吸心跳，羅女在手術前，未盡麻醉施打風險、醫院設備及醫師專業能力之告知義務，須負責賠償責任。

台北地院認為，鍾女在手術前應為江女進X光檢查及心電圖、抽血檢查，但她未並進行檢查，以作為手術及麻醉前評估，江女因麻醉藥物Propofol致中毒死亡，與她有因果關係，須賠償死者家屬精神慰撫金及喪葬費用等共259萬6856元。可上訴。