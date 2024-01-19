陸股19日下跌，上證指數收跌13點，滬指盤中低至2,822點，全日收盤下跌13點報2,832點，跌幅0.47％。滬指本周累計下跌1.72％，連跌三周，滬深兩市成交合計縮減逾兩成至人民幣（下同）6,666億元。

外媒引述消息人士透露，經過大陸證監會的特別措施要求，中信證券本周內已暫停對散戶的融券業務，並提高對機構投資者的要求。目前尚不清楚暫停融券業務的範圍有多大，但這是繼先前大陸官方購買銀行股後，試圖讓A股止跌而再出招。

上海證券報稍晚引述中信證券相關人員表示，目前沒有接獲融券交易暫停相關的通知，也不存在任何監管指導。

另一方面，19日下午2時後，大陸規模較大的幾檔滬深300ETF再度出現放量情形，多檔權重龍頭股亦短線拉升，工商銀行、招商銀行逆市收漲，中國石化、長江電力漲近1％。

其中，4檔規模靠前的滬深300ETF：華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF，當日成交額分別達到120.79億元、57.49億元、39.62億元、39.22億元，合計成交額為257.12億元。在本周前四個交易日裡，4檔滬深300ETF合計資金淨流入372.47億元。