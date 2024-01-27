日本30歲AV女優濱崎真緒近年進軍DJ圈，在2021年奪下世界最性感DJ第11名，之後經常受邀到各國演出。濱崎真緒多次造訪台灣，近日她在社群上傳吃火鍋影片，被發現又來台灣玩，還挑戰吃「雞睪丸」；怎料，濱崎真緒臉上表情扭曲變形，看起來不太喜歡這道菜。

濱崎真緒去（2023）年來台參加TRE台北國際成人展和S2O Taiwan潑水音樂節，多次造訪寶島也讓她在台灣打開知名度，且不時會有夜店或活動邀請她表演；24日濱崎真緒在Instagram上傳一段吃鍋進補的影片，眼尖網友發現她又來台灣了，居然還挑戰吃特殊食材「雞睪丸」。

濱崎真緒挑戰吃雞睪丸，嚇到臉變形。（圖／摘自濱崎真緒Instagram）

畫面中濱崎真緒與友人一起吃羊肉爐或薑母鴨款的鍋物進補，她竟然拿起一盤生的雞睪丸，好奇問「雞睪丸好吃嗎？」接著就把幾顆丟進去鍋裡煮；沒多久濱崎真緒用筷子夾了一顆雞睪丸，面有難色放進嘴裡吃吃看，但臉上表情嚇得都扭曲變形，從她的神情推敲她應該不太喜歡雞睪丸的味道。

其實有不少人也不能接受雞睪丸做料理，許多網友紛紛表示，「濱崎真緒好大膽，我活到現在還是不敢吃」、「這個臉應該是不會再吃第二次吧」；但有愛好雞睪丸這款的人直言，「什麼臉！雞睪丸很美味」、「懂吃的人才懂啦」。