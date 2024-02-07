濕冷過年！氣象專家吳德榮表示，今北台灣涼冷，下午鋒面接近降雨增多，晚起氣溫漸降，小年夜、除夕整天有雨濕冷，冷空氣強度達大陸冷氣團，北部沿海及部分平地降至10度，3200公尺以上高山有降雪機率，初一乾冷，初二晨受輻射冷卻影響，部分平地10度以下，初二起至初五白天冷空氣逐日減弱，晚上清晨仍在10度左右。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄表示，今北部、東半部偶有局部短暫雨，北台灣涼冷，中南部舒適微熱、早晚涼；下午起鋒面逐漸接近、降雨增多、晚起氣溫漸降。今北部氣溫12～20度，中部13～28度，南部16～30度，東部14～27度。

吳德榮說，小年夜、除夕（8、9日）鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，南部也有局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。小年夜、除夕氣溫逐日降，愈來愈濕冷，注意保暖；冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右，3200公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮表示，年初一（10日）西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨逐漸停歇，初二（11日）晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及強烈大陸冷氣團的機率，台北觀測站預估12度。年初二白天起至初五（14日），受大陸高壓東移影響，天氣持續晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜強輻射冷卻作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。