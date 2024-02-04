農曆春節前的最後一個周末天氣大致穩定，中央氣象署指出，今晚到明晨有鋒面通過，中部以北、沿海地區不排除下雷雨，周三冷氣團南下各地天氣轉為濕冷，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，小年夜至大年初一各地偏冷，中部以北、宜蘭低溫下探12度，大年初二水氣減少，各地溫度回升到20度。

葉致均表示，今晚至明晨，鋒面通過台灣，各地局部短暫陣雨，若對流雲系移入旺盛，中部以北及沿海地區，可能下雷雨。明天白天鋒面逐漸遠離，降雨以迎風面地區、山區為主。周二受到東北季風影響，北部、東半部地區及中部山區局部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

他說，周三起天氣轉變，華南雲雨區東移，周三到周五各地都是陰雨濕冷的天氣，因水氣多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生機率。周五除夕水氣逐漸減少，但當天各地仍有局部短暫雨，周六大年初一、周日大年初二水氣明顯減少，東半部、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，葉致均指出，明天東北季風增強，北台灣氣溫明顯轉涼，從今天23至24度降為18至20度，其他地區降雨期間也會稍微轉涼，但鋒面通過後，溫度就會回升，周二溫度持平。

葉致均說，周三冷氣團南下，各地轉冷，小年夜至初一北台灣溫度14度至15度，中部以北及宜蘭低溫下探12度，其他地區14至15度。周日大年初二水氣明顯減少，白天有太陽照射各地溫度回升到20度，入夜仍較冷，西半部留意日夜溫差大。