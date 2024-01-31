今天（31日）吹東南風，各地水氣減少、最高溫達到29度，明天（2月1日）白天持續回暖，南部甚至可能出現30度的高溫，不過周五（2月2日）東北季風稍微增強，北台灣高溫會明顯下降，春節前夕會再變天，不排除出現大陸冷氣團，水氣也會有所增加。

中央氣象署最新資訊顯示，明天水氣不多，各地呈現多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨；溫度部分，各地夜晚、清晨低溫約19度，白天各地高溫在26度至29度之間，南部近山區可能會出現30度以上高溫，感受較為炎熱，日夜溫差明顯。

周末北台灣稍微變冷，過年前還會有冷空氣南下，強度恐達到大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署）

周五東北季風稍微增強，但冷空氣強度不高，僅北台灣會受到影響，白天高溫只剩20度左右，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫雨；周六（2月3日）持續受東北季風影響，北部天氣稍涼，不過降雨範圍有所減少，只剩桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周日（2月4日）台灣周邊回到東風偏東南風的環境；不過下周一（2月5日）有鋒面通過；下周二（2月6日）東北季風增強，北部氣溫逐漸下降，北部、東半部地區有雨；下周三（2月7日）再變冷，冷空氣的強度不排除達到大陸冷氣團等級，各地都會陸續降溫，加上華南水氣增加，北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。