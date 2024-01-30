中央氣象署表示今起氣溫逐日回升，感受溫暖，不過民眾出門發現還是涼涼冷冷的，北台灣高溫仍不到20度，對此氣象專家解釋，今天低雲和濃霧若沒散開就沒有陽光，因此回暖幅度不如預期。
天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書發文表示，今天早上有低雲及濃霧，若不散開的話就沒有陽光，回暖的幅度會小於預期，地面的體感甚至還是有點冷冷涼涼的，若站在1500公尺以上山區往下看，應該會有大片雲海。
另外吳聖宇提到，因為高壓迴流環境風力弱，擴散不良，加上起霧影響，空品變得很糟。
氣象署指出，明後天（31日、2月1日）環境偏東南風，各地白天溫暖舒適，高溫達25度以上，尤其南部地區可以來到30度左右；迎風面雲量較多，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
周五（2日）東北季風稍微增強，北台灣高溫略降，約21、22度；下一波冷空氣將在下周三、四（7、8日）影響台灣，後期仍有不確定性，應持續觀察。
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