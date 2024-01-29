美系外資表示，預計創意去年第四季的量產(MP)營收低於預期、落在63億元，主要歸因於SSD(固態硬碟)客戶正在進行的庫存修正，加上關鍵網路客戶在出口管制衝擊下，出貨中斷，然而，在量產營收疲軟下，將有助於毛利率回溫，預計創意去年第四季毛利率落在31.4%。

美系外資表示，有鑑於量產業務疲軟，而且美國CSP客戶的AI項目起步較慢，故創意2024年營收成長恐低於其代工夥伴台積電。另一方面，預計創意今年NRE在5奈米貢獻下，將呈現良性貢獻。現階段維持創意買進評等、目標價2120元。

美系外資表示，創意將在2月2日舉辦法人說明會，最值得關注有四大面向，首先，2024年營收和利潤率預估；第二，先前推遲的5奈米項目的進度；第三、對重點客戶需求的看法，尤其是基於成熟製程節點的項目；最後、新項目的進度，特別是AI(人工智慧)、雲端業務相關的，多採用7奈米以下製程。