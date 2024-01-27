第11屆全國智慧型機器人創意闖關比賽，27日在竹南鎮君毅中學登場。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

第11屆全國智慧型機器人創意闖關比賽，27日在竹南鎮君毅中學登場。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府及竹南鎮公所委辦的第11屆全國智慧型機器人創意闖關比賽，27日在竹南鎮君毅中學登場，今年參賽隊伍包括來自全國各高中職16隊和國中小32隊，總計112位高手參賽。今年高中職組的機器人創意闖關比賽以資源回收為主題，參賽隊伍需設計一台能搬運定點資源回收品的垃圾車，讓選手們能結合生活需求。

君毅中學機器人戰隊享譽全國，自2011年起積極投入機器人專業人才培育，投入逾千萬經費創立「苗栗縣機器人推廣中心」和「機器人國手培訓基地」，多年來與苗栗縣政府、竹南鎮公所緊密合作，積極推動科學教育活動。

今年「全國智慧型機器人創意闖關比賽」27日在君毅高中登場，邀請全國高中職學校隊伍參賽，主要是透過競賽平台培養孩子解決問題的系統思考能力，同時提升教師的創新教學能力，以促進科技和創造力教育的成效。

君毅中學機器人中心林玉潔主任表示，這次競賽特別邀全國技能競賽裁判長夏郭賢教授擔任比賽裁判長、並邀請國立雲林科技大學和育達科技大學合作。比賽項目包括「創意闖關比賽」和「三對三遙控足球賽」，參賽學校來自竹苗區的國小組12隊、國中組4隊，以及來自北科附工、武陵高中、新竹高中、中壢家商、西松高中、治平高中、新興高中、竹南高中、新竹高商、振聲高中16隊。

今年高中職組的機器人創意闖關比賽以資源回收為主題，參賽隊伍需設計一台能搬運定點資源回收品的垃圾車，垃圾車必須具備辨識物品是否符合回收條件的功能，將符合條件的物品搬運至指定位置，整個運作過程由垃圾車自動進行、辨識並避障，以實現自動化、節省人力的目標。

君毅中學校長林慶旺表示，君毅中學引領機器人教育風潮，近年吸引全國各地前來交流學習，資訊科多年致力於機器人培育，已培育出眾多機器人高手，成為全國不可或缺的機器人教育據點，歡迎有志青年把握機會加入機器人戰隊成為未來不可或缺的科技人才。