一名30歲女護理師從不抽菸，也沒肺癌家族病史，但在某次健檢發現有一處需後續追蹤的毛玻璃結節，隔年再追蹤回檢，該病灶竟快速長大約去年2大小，進一步切片檢查，最終確診為肺癌。對於這樣的結果，該患者表示相當訝異，因從發現到確認罹癌期間，完全沒有出現任何不適症狀。

根據最新國人癌症登記報告顯示，肺癌首次超越大腸癌成為新癌王，登上發生率第1名，更連續19年高居國人10大癌症死亡人數首位，對國人健康衝擊影響甚鉅。北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，肺癌的明顯伴隨症狀較為大眾所知的像是久咳不癒、呼吸困難、局限性哮喘、咳血、阻塞性肺炎等，不過，若有上述症狀再去就醫檢查，待確診肺癌時，往往已是進入晚期階段。

沈彥君進一步提到，肺癌的存活率與發現期別有關，及早發現、及早治療，預後存活率才會越高，然而，早期肺癌的症狀幾乎不明顯，僅少數因腫瘤發生位置緊靠氣管或支氣管，因病灶壓迫產生咳嗽，才有機率因久咳不癒而發現早期肺癌。

也因此，及早篩檢成了保命重要關鍵，沈彥君說，低劑量電腦斷層檢查（LDCT）是早期發現肺癌的有效篩檢工具，除了肺癌家族史及重度吸菸史2大高風險族群外，曾罹患肺結核或其它肺部慢性發炎性疾病者，以及長期處於易致癌環境，如通風不良油煙廚房、金屬業、冶礦業、石棉業，或曝露於放射線下環境者，也可能提高罹患肺癌機率，若有任何肺部健康疑慮，應盡早安排檢查。

另外，談及肺癌症狀，很多人會提到「杵狀指」是警訊，沈彥君解釋，其為肢端末梢肥大的現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，發生原因目前主要是認為有「心肺」相關疾病造成身體缺氧，或有消化系統疾病有關，但不能當作是否罹患肺癌的絕對關鍵指標，想知道罹病與否，還是得透過影像檢查才準確。