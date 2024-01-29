慢性阻塞性肺病（COPD）簡稱為肺阻塞，長年居於國人10大死因之一，每年奪走超過5千條人命，對國人健康威脅不容忽視。對此，醫師表示，國人對於肺阻塞病識感相對不足，常誤以為「咳、痰、喘」只是一般感冒症狀，導致輕忽而延誤治療時機。想揪出病灶，可透過1分鐘登階來測試肺功能，若沒辦法於時間內爬30階樓梯，就應進一步到胸腔科檢查。

台大醫院癌醫中心分院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健在「健康2.0－名醫觀點」中說明，肺阻塞有3大症狀，包括咳嗽、痰多、呼吸喘，由於症狀跟一般感冒類似，時常被輕忽或延誤治療；然而，肺阻塞若長期被輕忽，一旦急性惡化，後果將不堪設想，根據健保資料庫研究顯示，肺阻塞急性惡化住院的死亡率是4％，且年齡越大、共病越多的患者，住院死亡率更高，即使出院後，1年內死亡率甚至可高達22％。

談及肺阻塞的高風險族群，王鶴健指出，好發於40歲以上族群，其中有很高的比例是吸菸族；此外，包括吸到二手菸、三手菸，或是室內外的空汙、家族病史，也都是致病危險因子。

由於肺阻塞的症狀容易被輕忽，王鶴健提醒，若有咳、痰、喘3大症狀，持續3周以上，尤其是有吸菸史、長期處於二手菸環境等高風險族群，可利用肺阻塞自我評估問卷來初步了解自身狀況；另外，也可透過1分鐘登階自測肺功能，若沒辦法於時間內爬30階樓梯，就應及早到胸腔科就診檢查。

關於目前肺阻塞的吸入劑治療方面，王鶴健說，分為短效、長效2種劑型，前者多用在急性發作時立即緩解症狀；後者則用於長期控制病症。他進一步提醒，若一直只使用短效型藥劑，恐怕會出現藥物耐受性的問題，萬一急性發作，就可能失去藥效，因此，肺阻塞患者欲長期控制病症，應使用長效性的藥劑來作為日常保養。

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